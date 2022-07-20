«Есть определенные договоренности». Зеленский заявил, что Украина ждет эффективные системы ПВО от партнеров

20 июля, 22:52
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 20 июля, заявил, что Украина ожидает получения эффективной ПВО от партнеров.

«Название HIMARS стало для наших людей почти родным — так же, как раньше Javelin или NLAW, как Стугна или Нептун. И очевидно, что следующее такое же веское название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы запрашиваем у партнеров.

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Представители нашего государства ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО. И у нас есть определенные договоренности по поводу этого, есть определенные успехи, позволяющие уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты", — отметил Зеленский.

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Глава государства сказал, что тема ПВО стала ключевой в выступлении первой леди Елены Зеленской перед Конгрессом США. Он подчеркнул, что это первое такое обращение иностранной первой леди к Конгрессу.

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«Елена рассказала о жертвах российского террора и реальной возможности для наших американских друзей помочь нам остановить этот террор. Это может быть нашей общей победой — украинского и американского народов. Надеюсь, что ответы на наши запросы не заставят себя ждать», — добавил президент.

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Президент Владимир Зеленский ранее призывал передать Украине системы ПВО, чтобы украинцам не угрожали постоянные ракетные удары страны-террориста России.

1 июля Министерство обороны США объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов, который будет включать системы ПВО NASAMS.

Инфографика: НВ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военная помощь ПВО Владимир Зеленский Поддержка Украины Елена Зеленская Война России против Украины

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