«Есть определенные договоренности». Зеленский заявил, что Украина ждет эффективные системы ПВО от партнеров 20 июля, 22:52 Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 20 июля, заявил, что Украина ожидает получения эффективной ПВО от партнеров.

«Название HIMARS стало для наших людей почти родным — так же, как раньше Javelin или NLAW, как Стугна или Нептун. И очевидно, что следующее такое же веское название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы запрашиваем у партнеров.



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Представители нашего государства ни дня не прекращали работу, чтобы получить эффективную ПВО. И у нас есть определенные договоренности по поводу этого, есть определенные успехи, позволяющие уничтожать часть ракет, однако нужна совсем другая скорость и масштаб защиты", — отметил Зеленский.

Глава государства сказал, что тема ПВО стала ключевой в выступлении первой леди Елены Зеленской перед Конгрессом США. Он подчеркнул, что это первое такое обращение иностранной первой леди к Конгрессу.

«Елена рассказала о жертвах российского террора и реальной возможности для наших американских друзей помочь нам остановить этот террор. Это может быть нашей общей победой — украинского и американского народов. Надеюсь, что ответы на наши запросы не заставят себя ждать», — добавил президент.

Президент Владимир Зеленский ранее призывал передать Украине системы ПВО, чтобы украинцам не угрожали постоянные ракетные удары страны-террориста России.

1 июля Министерство обороны США объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов, который будет включать системы ПВО NASAMS.

Инфографика: НВ

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