Украина отзывает больше 300 миротворцев из пяти стран — ООН 11 марта, 01:09 Цей матеріал також доступний українською Украина решила отозвать миротворцев из-за войны в стране (Фото:ООН / Facebook)

Украина отзывает 308 граждан, которые участвуют в миротворческих операциях в Мали, на Кипре, в Абьей, Южном Судане и Косово.

Об этом сообщил в ходе брифинга 10 марта спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

В Украину вернутся 250 военнослужащих, 22 полицеских и 36 сотрудников штабов и экспертов.

«Идет процесс исполнения их просьбы. Мы находимся в тесном контакте с постоянным представительством Украины здесь и с соответствующими миротворческими миссиями», — сказал Дюжаррик.

Он добавил, что любое государство имеет право на вывод своих миротворцев. В ООН поблагодарили украинцев за вклад в миротворческие операции.

7 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение отозвать украинских миротворцев со всех миссий в мире вместе с оборудованием из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину.

11 марта начался 16-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские войска продолжают бомбардировать и обстреливать украинские города, в частности жилые кварталы, хотя несут серьезные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

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