Украина ответила главе МИД Австрии, вступившемуся за россиян на фоне теракта РФ в Днепре

17 января, 12:17
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Александер Шалленберг выступил за продолжение диалога с РФ (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

Александер Шалленберг выступил за продолжение диалога с РФ (Фото:REUTERS/Leonhard Foeger)

В Министерстве иностранных дел Украины ответили главе МИД Австрии Александеру Шалленбергу, выступившему против "чрезмерных" ограничений для россиян.

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По его словам, Западу необходимо «придерживаться чувства меры в отношениях с РФ», ведь она, по словам дипломата, «останется частью европейской истории и культуры».

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«Мы не должны перегнуть палку, например, введя запрет на выдачу виз 144 миллионам россиян», — заявил Шалленберг.

В ответ на это представитель украинского МИД Олег Николенко посоветовал ему встретиться с родными жертв теракта РФ в Днепре, и попробовать донести им свою позицию касательно россиян.

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«Приглашаем главу австрийской дипломатии посетить Днепр. Там у него будет возможность повторить свои аргументы о чувстве меры перед родными сорока четырех человек, погибших от ракетного удара России по многоэтажке. Или теми, близких которых до сих пор не нашли под завалами. Призывы продолжать диалог с Россией, уважать ее историю и культуру, усиливают чувство безнаказанности Кремля, воспринимаются им исключительно как приглашение к продолжению геноцида украинцев», — написал он у себя в Facebook.

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Удар РФ по жилому дому в Днепре был нанесен утром 14 января.

Его жертвами стали более 40 человек, в том числе четверо детей, еще около 75 пострадали, среди них 14 детей.

В Воздушных силах Украины сообщили, что удар был нанесен гиперзвуковой ракетой Х-22, для перехвата которой у ВСУ нет никаких средств.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия МИД Украины Австрия Город Днепр Война России против Украины

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