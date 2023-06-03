Официальный демарш. Украина ответила на провокацию правительства Венгрии с «российским» Крымом

3 июня, 16:18
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Киев напомнила Будапешту о взятых им на себя международных обязательствах (Фото:Скриншот видео Magyarország Kormánya/YouTube)

Киев напомнила Будапешту о взятых им на себя международных обязательствах (Фото:Скриншот видео Magyarország Kormánya/YouTube)

Министерства иностранных дел Украины отреагировало на провокацию правительства Венгрии, обнародовавшего карту с якобы «российским» Крымом.

Речь идет о пропагандистском видео, в котором Будапешт призывает Киев к перемирию с Москвой.

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«Довольно войны, только прекращение огня может положить конец разрухе, только мирные переговоры могут спасти жизнь», — говорится в ролике.

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В связи с этим МИД поручил временному поверенному Украины в Венгрии провести официальный демарш.

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«Обозначение Крымского полуострова не входящей в состав Украины территорией противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Венгрия должна прекратить провокации и придерживаться взятых на себя международных обязательств в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО. Подыгрывание агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике», — подчеркнули в дипломатическом ведомстве.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Венгрия Российская агрессия МИД Украины Провокации Российская пропаганда Война России против Украины

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