«Мы такое уже видели»: в МИД Украины ответили на угрозы Лаврова в адрес Молдовы

1 сентября, 16:54
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В Украине уверены, что заявления Сергея Лаврова о «защите русскоязычных» — лишь предлог для вторжения (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В Украине уверены, что заявления Сергея Лаврова о «защите русскоязычных» — лишь предлог для вторжения (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В Министерстве иностранных дел Украины ответили на угрозы главы МИД РФ Сергея Лаврова в адрес Молдовы.

Речь идет о провокационных высказываниях представителя кремлевского режима, в которых он называет возможные предлоги для новой военной агрессии.

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Накануне, 31 августа, он пригрозил, что Москва будет «защищать интересы русскоязычного населения» Молдовы, что означает готовность армии РФ вторгнуться на подконтрольную Кишиневу территорию страны.

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Кроме того, на следующий день Лавров заявил, что любые действия против российских оккупантов в Приднестровском регионе повлекут за собой военный ответ.

По его словам, создание угрозы для военнослужащих РФ будет рассматриваться как «нападение» на нее саму.

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В свою очередь представитель украинского МИД Олег Николенко отметил, что это всего лишь ложные предлоги, продиктованные желанием захвата новых территорий.

«Лавров заявил, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения Молдовы. Мы такое уже видели. Это именно тот ложный предлог, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину. Мы выражаем нашу полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы», — подчеркнул он.

https://twitter.com/OlegNikolenko_/status/1565327307094761472
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия МИД Украины Сергей Лавров Молдова Угрозы Приднестровье Война России против Украины

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