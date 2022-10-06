«Никаких переговоров с военными преступниками». Украинская делегация ответила на «предложения» главы Совфеда РФ Матвиенко

6 октября, 20:24
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Елена Кондратюк (Фото:Верховная Рада)

Елена Кондратюк (Фото:Верховная Рада)

Делегация Верховной Рады отреагировала на «предложение» парламента страны-агрессора России «сесть за стол переговоров» на парламентском саммите Большой двадцатки.

Заместительница главы Верховной Рады Ольга Кондратюк в четверг, 6 октября, написала в Facebook, что ее выступление на саммите G20 в Индонезии поддержали все демократические страны, а россияне в очередной раз были вынуждены солгать о переговоров.

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«Откровенно говоря, от предыдущего пафоса и превосходства матвиенок осталась одна ложь! Все, кто проголосовал за аннексию украинских территорий — военные преступники! С ними никто никаких переговоров не будет вести! Все они будут отвечать в Международном трибунале!» — подчеркнула Кондратюк.

https://www.facebook.com/kondratiukolena/posts/pfbid026jMQwGS1fErhaBD6PQdpdSdUvMuqdF74bRWwEhzk76ifzU8NDUPqsqbC3wHSyhnGl
https://www.facebook.com/kondratiukolena/videos/824932955600491

В эфире телемарафона вице-спикер Рады добавила, что в Большой двадцатке не сомневаются в победе Украины в развязанной Россией войне, а риторика делегации страны-террориста — «элементарная реакция на холодный прием» на международных мероприятиях. По ее словам, некоторые страны, такие как Китай и Индонезия, держат нейтралитет, но при этом Индонезия голосует за все резолюции ООН и поддерживает Украину, а Индия, Китай и Индонезия не поддерживают фейковые «референдумы» оккупантов.

6 октября спикер совета федерации РФ Валентина Матвиенко во время саммита парламентов G20 в Индонезии заявила, что страна-агрессор «за диалог» и «неоднократно предлагала переговоры», повторив кремлевскую ложь об «урегулировании внутриукраинского кризиса» и «предложив» «прямо сегодня сесть за стол переговоров».

Российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

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После этого президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. В Офисе президента заявили, что Киев пойдет на переговоры с Москвой, только когда там сменится президент.

https://www.youtube.com/embed/1S8kK3USjgQ
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Переговоры Российская агрессия Верховная Рада Совфед Большая двадцатка G20 Переговоры с Россией Агрессия РФ Валентина Матвиенко Елена Кондратюк Война России против Украины

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