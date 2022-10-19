«Агонии режима в Кремле». МИД Украины ответил на фейковые указы Путина о «военном положении» на оккупированных территориях 19 октября, 19:31 МИД Украины высмеял «указы» Путина (Фото:НВ)

Министерство иностранных дел Украины заявило, что "указы" российского диктатора Владимира Путина о «военном положении» на оккупированных украинских территориях являются юридически никчемными.

Как сообщает пресс-служба МИД в среду, 19 октября, страна-агрессор РФ начала новый этап террора на оккупированных территориях, а цель «военного положения» — подавить сопротивление жителей Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, которые сопротивляются российской оккупации.

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«Указ Путина ничтожен. Он не несет правовых последствий для Украины и ее граждан, а также для международного сообщества. Однако такой шаг является очередным примером преступлений российского руководства против украинского государства и украинцев. Несмотря на агонии режима в Кремле, Украина будет продолжать освобождать оккупированные территории и спасать своих людей», — подчеркнули в министерстве.

МИД Украины призвало международное сообщество осудить планы россиян под видом «военного положения» лишить жителей временно захваченных украинских территорий базовых прав человека и «легализовать» мародерство, мобилизацию и принудительные депортации населения.

Украинское внешнеполитическое ведомство также призвало как можно быстрее поставить Украине современные системы ПВО и ПРО для защиты мирных жителей от российских атак.

На фоне наступления защитников Украины на юге российский диктатор Владимир Путин заявил о «введении военного положения» на оккупированных Россией территориях Украины. Незаконный и преступный указ Путина предусматривает введение «военного положения» на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.