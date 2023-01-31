МИД Украины ответил президенту Хорватии после его скандальных высказываний о Крыме

31 января, 10:43
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В МИД напомнили Зорану Милановичу, как Хорватия в 90-х сама боролась за свои территории (Фото:Пресс-служба президента Хорватии)

В МИД напомнили Зорану Милановичу, как Хорватия в 90-х сама боролась за свои территории (Фото:Пресс-служба президента Хорватии)

В Министерстве иностранных дел резко раскритиковали президента Хорватии Зорана Милановича из-за высказываний по поводу территориальной целостности Украины.

Поводом стали его скандальное заявление о временно оккупированном Крыме и предостережения по поводу России как «ядерной сверхдержавы».

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«Крым никогда больше не будет Украиной. Это то, что говорят ведущие немецкие генералы», — заявил Миланович, сравнивая ситуацию вокруг украинского полуострова и Косово, который Сербия считает своей территорией.

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В свою очередь представитель украинского МИД Олега Николенко назвал такие слова неприемлемыми, поскольку они выражают сомнения по поводу украинского суверенитета.

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«Интересно, смог бы Зоран Миланович стать президентом своей страны с такой риторикой в 1990-х годах, когда Хорватия боролась за сохранение своей государственности? Согласились бы его избиратели закрыть глаза на оккупацию части территории страны? Сомневаюсь. Напомню, что из-за внешней агрессии Хорватия могла потерять треть своих земель. Однако благодаря героической борьбе хорваты смогли защитить независимость своего государства», — напомнил дипломат.

Вместе с тем он подчеркнул, что Украина благодарна правительству и народу Хорватии «за непреклонную поддержку украинцев в борьбе против агрессии России».

Сам же Миланович известен своей антиукраинской риторикой и призывами к диалогу с кремлевским режимом.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Российская агрессия Хорватия МИД Украины Скандал

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