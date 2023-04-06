Украина обменяла часть российских агентов из УПЦ МП на пленных — Данилов

6 апреля, 19:47
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Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Алексей Данилов (Фото:Anna Voitenko/Reuters)

Среди представителей УПЦ (МП) было много российских агентов, некоторых из них обменяли на украинских пленных. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Укринформу, опубликованном в четверг, 6 апреля.

«В этой институции [УПЦ МП] было очень много представителей так называемого разведывательного сообщества РФ. Часть из них мы уже обменяли на наших пленников. Это факты, которые украинское общество должно знать», — сказал Данилов.

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По словам секретаря СНБО, у украинской власти есть претензии к организации, которая не зарегистрирована в соответствии с украинским законодательством, а не к религии.

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«Вы хотите ходить молиться? Идите и молитесь. Но институции, которые не зарегистрированы соответствующим образом на территории Украины, не могут здесь работать… Перерегистрируйтесь, если вас перерегистрируют, а затем осуществляйте свою деятельность… У вас есть своя собственность? Вы можете распоряжаться своей собственностью. Государство же имеет право распоряжаться своей собственностью так, как считает необходимым», — добавил он.

Собор УПЦ (МП) 27 мая 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости от российской церкви и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла, приспешника российского диктатора Путина.

19 января Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре.

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Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля заявила, что, согласно выводам религиоведческой экспертизы, УПЦ остается структурным подразделением РПЦ.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   СНБО Пленные УПЦ МП Обмен пленными Военнопленные Российская агентура Алексей Данилов

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