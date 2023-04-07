Деоккупация Крыма безальтернативна для всего мира — Зеленский 7 апреля, 23:40 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Только когда в оккупированный Крым вернется украинский флаг и полуостров будет освобожден, в международные отношения вернутся уважение и порядок. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 7 апреля.

Он рассказал, что теперь в Украине будет новая ежегодная традиция — ифтар на официальном уровне с участием президента.

«Крымскотатарский народ чтит Рамадан. Уважение всегда должно быть обоюдным. Поэтому с этого года ежегодно в Украине с участием главы государства будет проводиться такое специальное мероприятие уважения. И сегодня впервые — в крымскотатарском культурном центре», — сказал Зеленский.

Видео дня

На ифтаре президент подчеркнул, что деоккупация Крыма является безальтернативной для Украины и всего мира, и Украина туда вернется.

«К сожалению, на земле Крыма сейчас, под российским триколором, царит зло, унижение, репрессии, убийства, война… Но там, где начался путь зла, именно там нас ждет и победа — победа над этим злом», — заявил он.

Ранее постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, что российские оккупанты паникуют и роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова. Об этом свидетельствуют и спутниковые снимки.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.