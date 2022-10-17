Украина освободила из плена оккупантов 108 женщин 17 октября, 18:39 Освобожденные из плена украинки (Фото:Андрій Єрмак / Telegram)

В понедельник, 17 октября, Украина и страна-агрессор Россия провели обмен пленными, в ходе которого домой возвращаются 108 женщин. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

У себя в Telegram-канале Ермак написал, что это первый полностью женский обмен. Среди освобожденных — 37 эвакуированных с завода Азовсталь, 11 офицерок, 85 рядовых и сержанток. Из них 35 — защитницы из ВСУ, 32 — Военно-морских сил, 12 — Сил территориальной обороны, восемь — Нацгвардии (в том числе две из Азова), пять — Государственной специальной службы транспорта, четыре — Госпогранслужбы и 12 гражданских.

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По словам главы Офиса президента, среди освобожденных есть женщины, которых оккупанты захватили в плен в ОРДЛО еще до начала полномасштабного вторжения России.

«Люди сидели с 2019 года в псевдореспубликах за „слишком проукраинскую позицию“, выражавшуюся в перевозке гуманитарки для детей-сирот, надуманные „шпионаж“ и „терроризм“», — заявил Ермак.

Он добавил, что сейчас все освобожденные будут проходить медосмотр и реабилитацию, и поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные… Это был нервный обмен. Слишком много деталей и моментов, которые могли повлиять на процесс, изменить его ход», — также сказал глава ОП.



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