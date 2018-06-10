Украина остается одним из приоритетов. Порошенко поблагодарил лидеров Большой семерки

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил лидеров Большой семерки за мощный сигнал поддержки Украины.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.
"Цена для Москвы за ее агрессию против нашей страны и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти", - процитировал он Порошенко.
Президент поблагодарил лидеров Большой Семерки за мощный сигнал поддержки Украины: цена для Москвы за ее агрессию против нашей страны и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти https://t.co/cVoKg8vd65- Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 июня 2018 г.
В совместном коммюнике по итогам саммита G7 в Канаде указано, что страны-члены готовы к введению новых санкций против Кремля, если того требуют обстоятельства.
Позже сам Порошенко в Twitter отметил:
"Встреча на высшем уровне в Шарлевуа и мои контакты с руководством Большой семерки до этой встречи подтверждают, что Украина остается одним из ключевых приоритетов Свободного мира".
Порошенко приветствовал "четкое консолидированное послание" партнеров Украины о том, что Кремль должен отказаться от своих иллюзий и выполнять свои обязательства.
"Условия понятны: во-первых, уважать международное право, остановить агрессию на Донбассе и вернуть Крым Украине", - отметил президент.
Grateful to the leaders of G7 and the EU for strong message in support of Ukraine.- Петр Порошенко (@poroshenko) 10 июня 2018 г.
The Summit in Charlevoix and my contacts with the leadership of G7 prior to this meeting confirm that Ukraine remains among key priorities of the Free World. @ g7 #G7Charlevoix pic.twitter.com/82ETiP8bNN
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