Украина остается одним из приоритетов. Порошенко поблагодарил лидеров Большой семерки

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил лидеров Большой семерки за мощный сигнал поддержки Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

"Цена для Москвы за ее агрессию против нашей страны и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти", - процитировал он Порошенко.

В совместном коммюнике по итогам саммита G7 в Канаде указано, что страны-члены готовы к введению новых санкций против Кремля, если того требуют обстоятельства.

Позже сам Порошенко в Twitter отметил:

"Встреча на высшем уровне в Шарлевуа и мои контакты с руководством Большой семерки до этой встречи подтверждают, что Украина остается одним из ключевых приоритетов Свободного мира".

Порошенко приветствовал "четкое консолидированное послание" партнеров Украины о том, что Кремль должен отказаться от своих иллюзий и выполнять свои обязательства.

"Условия понятны: во-первых, уважать международное право, остановить агрессию на Донбассе и вернуть Крым Украине", - отметил президент.

Grateful to the leaders of G7 and the EU for strong message in support of Ukraine.



The Summit in Charlevoix and my contacts with the leadership of G7 prior to this meeting confirm that Ukraine remains among key priorities of the Free World. @ g7 #G7Charlevoix pic.twitter.com/82ETiP8bNN