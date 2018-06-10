Украина остается одним из приоритетов. Порошенко поблагодарил лидеров Большой семерки

Петр Порошенко: Цена для Москвы за ее агрессию и в дальнейшем будет расти

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил лидеров Большой семерки за мощный сигнал поддержки Украины.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

"Цена для Москвы за ее агрессию против нашей страны и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти", - процитировал он Порошенко.

Президент поблагодарил лидеров Большой Семерки за мощный сигнал поддержки Украины: цена для Москвы за ее агрессию против нашей страны и вмешательства во внутренние дела других государств и в дальнейшем будет расти https://t.co/cVoKg8vd65 - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 10 июня 2018 г.

В совместном коммюнике по итогам саммита G7 в Канаде указано, что страны-члены готовы к введению новых санкций против Кремля, если того требуют обстоятельства.

Позже сам Порошенко в Twitter отметил:

"Встреча на высшем уровне в Шарлевуа и мои контакты с руководством Большой семерки до этой встречи подтверждают, что Украина остается одним из ключевых приоритетов Свободного мира".

Порошенко приветствовал "четкое консолидированное послание" партнеров Украины о том, что Кремль должен отказаться от своих иллюзий и выполнять свои обязательства.

"Условия понятны: во-первых, уважать международное право, остановить агрессию на Донбассе и вернуть Крым Украине", - отметил президент.