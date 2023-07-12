Зеленский — по итогам саммита НАТО: Украина никогда не обменяет статус на территории

12 июля, 19:24
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Владимир Зеленский в Вильнюсе, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Владимир Зеленский в Вильнюсе, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Украина никогда не отдаст свои территории и не согласится на замороженный конфликт. Это подчеркнул президент Владимир Зеленский во время брифинга по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля.

«Мы никогда не обменяем какой-либо статус на какие-либо наши территории. Даже если это будет одно село, где живет один дед. Мы не отдадим нашу территорию и никогда не будем менять на какой-либо замороженный конфликт. Этого никогда не будет. Мою позицию четко знают наши партнеры», — заявил глава украинского государства, отвечая на вопрос о том, может ли членство Украины в НАТО быть использовано партнерами для переговоров со страной-агрессором Россией.

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Зеленский также сказал, что уверен в том, что «предательской позиции» от лидеров США и Германии не будет. Ранее западные СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин тормозят решение НАТО о вступлении Украины в Альянс.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Вступление в НАТО Замороженный конфликт Украина НАТО Владимир Зеленский Украина-НАТО Поддержка Украины Война России против Украины

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