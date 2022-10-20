Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно — Зеленский о взрыве на Крымском мосту 20 октября, 18:01 Последствия взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский, комментируя взрыв на незаконно построенном российскими оккупантами Крымском мосту, заявил, что «мы этого не заказывали». Об этом сообщает CTV News.

«Мы этого точно не заказывали, насколько мне известно», — сказал Зеленский в интервью канадским журналистам.

Президент также отметил, что в России «серьезные отношения между военными и спецслужбами, много вертикалей власти».

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Ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев предположил, что взрыв на Крымском мосту — следствие разборок между силовыми структурами страны-агрессора.

8 октября на Крымском мосту, который соединяет Россию и оккупированный ею полуостров и через который оккупанты перебрасывают подкрепление для своих войск, вспыхнул пожар. Мост был частично разрушен, движение по нему закрыли.



В России сначала утверждали, что горит «цистерна с топливом», а позже заявили, что на Крымском мосту «подорвали грузовой автомобиль». Пропагандисты утверждают, что в результате взрыва погибли четыре человека.



Вечером оккупанты заявили, что возобновили движение по Крымскому мосту с ограничениями. Российский диктатор Владимир Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайной ситуацией» на оккупированном полуострове.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что взрыв на мосту мог стать частью борьбы российских силовиков между собой. Источники НВ сообщили, что подрыв на Крымском мосту — спецоперация СБУ. В спецслужбе отказались комментировать эту информацию: «Мы это не комментируем. Роль СБУ или любого другого государственного органа Украины в „бавовне“ будем комментировать после нашей окончательной победы».

