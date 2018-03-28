Украина не выполнила свои обязательства. ЕС раскритиковал отказ отменить электронные декларации активистов

Европейский комиссар по вопросам европейской политики расширения и соседства Йоханнес Хан раскритиковал власти Украины из-за отказа отменить электронные декларации гражданских активистов, которые противодействуют коррупции.

Текст заявления опубликован пресс-службой Еврокомиссии.

"Нежелание отменить это декларирование противоречит европейским устремлениям Украины...в том числе, и в контексте мониторинга выполнения Украиной обязательств в рамках процесса либерализации визового режима. Это противоречит рекомендациям международных партнеров Украины, в том числе ЕС", - сказано в заявлении Хана.

Целью системы декларирования активов является предотвращение коррупции со стороны государственных должностных лиц. Гражданские активисты-антикоррупционеры не являются государственными должностными лицами и давление на них будет играть на руку тем, кто стремится нивелировать усилия Украины по борьбе с коррупцией.

Гражданское общество необходимо оградить от неоправданного вмешательства и не создавать ему искусственных препятствий.

В ЕС добавили, что за последние годы Украина добилась значительного прогресса в реформировании, и важно не уничтожить то, что уже было достигнуто.

Президент Украины Петр Порошенко 27 марта 2017 року подписал изменения в закон О противодействии коррупции в части электронного декларирования. Согласно изменениям, члены антикоррупционных общественных организаций отныне будут обязаны также подавать электронные декларации.

ЕС неоднократно подчеркивал неприемлемость соответствующих изменений в закон.

В феврале 2017 года Порошенко предложил заменить обязательную подачу деклараций общественными активистами на обязательную отчетность.