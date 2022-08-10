Украина не верит, что Россия выполнит какие-либо договоренности — Подоляк

10 августа, 16:56
Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

Михаил Подоляк (Фото:Офис президента)

РФ уже продемонстрировала пренебрежение законами войны и отсутствие гуманного отношения к мирному населению на оккупированных территориях. Нет никакой веры, что она выполнит какие-либо достигнутые договоренности.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, сейчас между Киевом и Москвой фактически нет мирных переговоров.

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«Есть только треки по обмену телами и военнопленными», — заявил он.

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Он отметил, что Украина вернется к переговорам с Россией, когда будет видна реалистичная отправная точка вместо кремлевского ультиматума и намерения аннексировать все оккупированные территории Украины.

«После шести месяцев этой войны мы не можем продолжать верить, что РФ выполнит какие-либо договоренности», — подчеркнул он.

4 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин предлагает Украине не мирные переговоры, а сдаться на условиях страны-агрессора.

https://www.youtube.com/watch?v=3iijhn-iaNE

3 августа пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор РФ готова к переговорам с Украиной «на своих условиях».

Зеленский заявлял, что сегодня переговоры с РФ неуместны. Сначала нужно освободить захваченные территории.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Переговоры Российская агрессия Переговоры с Россией Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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