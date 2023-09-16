Федоров рассказал, рассматривают ли вариант провести выборы в Дие 16 сентября, 23:36 Украина не работает над проведением выборов в Дие (Фото:ГПСУ)

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина пока не работает над проведением выборов в Дие.

«Задачу [по проведению выборов] поставит законодательство. Мы все это увидим… Каких-то неформальных задач нет. Мы не работаем над выборами в Дие. Задачи нет — мы над этим не работаем. И ЦИК этим не занимается, и парламент не рассматривает законы», — сказал Федоров во время мероприятия Редколлегия. Саммит, сообщает Укринформ.

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Следующие парламентские выборы должны были бы состояться в октябре 2023 года, а президентские — весной 2024 года. Однако из-за введенного военного положения согласно законодательству пока невозможно провести выборы.

Вокруг этой темы ведутся активные дискуссии как внутри Украины, так и с западными партнерами.

В принятом на этой неделе проекте бюджета на 2024 год не предусмотрены расходы на проведение выборов.

В недавнем интервью президент Владимир Зеленский напомнил, что проводить выборы во время военного положения запрещено. Однако, по его словам, украинские парламентарии могли бы внести изменения в законодательство и в избирательный кодекс.

В то же время он отметил, что это будет возможным, если США и европейские партнеры выполнят несколько условий.

Зеленский также отметил, что он не держится за власть.