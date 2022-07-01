Гарантии безопасности для Украины не альтернатива НАТО — Ермак

1 июля, 19:20
НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

НАТО (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

Разработка системы гарантий безопасности для Украины — не альтернатива вступлению нашей страны в НАТО.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в пятницу, 1 июля, в своем Telegram-канале. В этот день прошло первое заседание группы по вопросам международных гарантий безопасности.

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«Важно. Разработка системы гарантий безопасности не является альтернативой вступлению Украины в НАТО. Курс в Альянс закреплен в нашей Конституции», — написал Ермак.

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По мнению главы ОП, Украине нужны следующие гарантии:

  • обеспечение способности Украины реализовать право на самозащиту (дальнейшее предоставление нашей стране современных вооружений и боевой техники без ограничений, финансовая помощь для развития оборонного сектора);
  • сдерживание новой агрессии (разработка системы двусторонних или многосторонних договоров с подробными механизмами действий гарантов в случае агрессии против Украины);
  • санкционная политика против России.

«Идея Владимира Зеленского состоит в том, чтобы гарантии безопасности для Украины в будущем стали основой новой мировой системы безопасности. United 24 — это своего рода служба спасения для стран, клуб ответственных государств, которые в течение 24 часов оказывают конкретную помощь — военно-техническую, экономическую, политическую, гуманитарную, а также вводят санкции против агрессора», — отметил Ермак.

В конце мая Андрей Ермак сообщил, что вместе с бывшим генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном возглавит международную консультативную группу, которая будет разрабатывать предложения по поводу гарантий безопасности для Украины.

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Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами без участия России. Такие гарантии должны быть многосторонними и юридически обязывающими.

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По словам главы ОП, первый документ с рекомендациями по поводу международных гарантий безопасности для Украины планируют подготовить до конца июля.

15 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся вступить в НАТО. После начала полномасштабного вторжения России Альянс отказался закрыть небо над Украиной и остановить российские авиаудары, утверждая, что это может привести к эскалации и началу Третьей мировой войны.

3 мая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не откажется от намерения стать членом НАТО, несмотря на обсуждение гарантий безопасности. Она отметила, что Киев подал заявку на членство еще в 2008 году и с тех пор не отзывал ее.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   НАТО Украина НАТО Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

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