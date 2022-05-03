Украина не откажется от намерения стать членом НАТО, несмотря на обсуждение гарантий безопасности — вице-премьер 3 мая, 13:14 Цей матеріал також доступний українською Ольга Стефанишина (Фото:Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции/facebook.com)

Украина не откажется от намерения стать членом НАТО, несмотря на обсуждение гарантий безопасности на мирных переговорах с Россией.

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Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью испанской газете El Pais.

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В то же время она выразила разочарование отказом НАТО установить бесполетную зону надо Украиной для прекращения бомбардировок со стороны РФ.

«Заявления НАТО касательно Украины немного разочаровали, и, конечно, мы ожидали большего. Мы страна, закрепившая в своей Конституции стремление к вступлению в НАТО, реализующая национальные программы, ориентированные на НАТО, и преобразовавшая сектор безопасности и обороны на основе стандартов НАТО», — сказала Стефанишина.

Вице-премьер также раскритиковала «колебания» Альянса в вопросе членства Украины, которая получила приглашение в 2008 году на саммите в Бухаресте.

По ее словам, нерешительность НАТО привела к «плохим событиям», таким как война в Грузии в 2008 году, война в Украине в 2014 году и нынешняя война.

«Эта нерешительность привела Путина туда, где он сейчас находится», — сказала Стефанишина.

Она выразила уверенность, что НАТО извлечет урок из ситуации с Украиной.

«Швеция и Финляндия скоро могут стать членами НАТО. Но я также могу гарантировать, что если бы эти страны ждали решения о членстве еще 15 лет, они тоже оказались бы в состоянии войны», — подчеркнула Стефанишина.

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