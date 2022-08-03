«Ни при каких обстоятельствах». Украина не откажется от идеи деоккупации Крыма — Кулеба 3 августа, 14:17 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от идеи деоккупации Крыма.

В интервью Укринформу он сообщил, что на втором саммите Крымской платформы 23 августа будут обсуждаться необходимые для этого дипломатические усилия.

«Мы хотим послать очень четкий сигнал: даже если теоретически — этого не будет, но если теоретически враг снова будет стоять под Киевом, мы все равно будем планировать деоккупацию Крыма», — отметил глава МИД.

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По его словам, «придет момент, когда мы деоккупируем свои территории».

«"И саммит Крымской платформы — это сигнал как раз об этом. Не будет такого момента в истории, когда нам будет „не до Крыма“, „не до Лисичанска“ или какого-то другого города, который временно захвачен. Да, речь идет о дипломатии, но мы об этом говорим», — сказал Кулеба.

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