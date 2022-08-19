Мы не оставим без ответа ни один из ударов оккупантов — Зеленский

19 августа, 23:43
Президент Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в обращении в пятницу, 19 августа, заявил, что Украина не оставит без ответа ни один удар страны-агрессора России по украинским городам и восстановит все, что разрушают оккупанты.

Глава государства обратился к жителям украинских городов, которые постоянно подвергаются жестоким вражеским обстрелам — Харькова, Николаева, городов Донбасса, Днепропетровской и Запорожской областей.

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«Все, кто переживает этот ужас уничтожения жизни и разрушения всего, что дает жизни нормальность. Мы не оставим без ответа ни один из этих ударов. Мы установим личность каждого оккупанта, который отдает приказы и выполняет эти удары по городам. И мы привлечем к ответственности — тем или иным способом — их всех. Ни один убийца не скроется», — подчеркнул он.

Зеленский пообещал, что Украина восстановит все, что оккупанты пытаются оставить в руинах: «Слово „руины“ никогда не будет словом об Украине, никогда не будет словом о наших городах. Это у России точно не получится».

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В пятницу Украину посетили представители Ассоциации европейских городов Eurocities во главе с мэром Флоренции. В Ассоциацию входят мэры более 150 городов Европы и десятки городов-партнеров. Президент Украины заявил, что украинские города и громады будут непосредственно сотрудничать с европейскими, а те будут помогать с их восстановлением. Стороны уже подписали меморандум.

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В середине июля спикер Министерства обороны Александр Мотузяник говорил, что российские оккупанты направляют 70% своих ракетных ударов по гражданской инфраструктуре. По данным Офиса президента, по состоянию на 19 августа в Запорожской области повреждены 3715 объектов, в Николаевской — 5526 объектов, в Сумской — 2638, в Харьковской — 10 582.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Донбасс Николаев Харьковская область Запорожская область Харьков Днепропетровская область Николаевская область Владимир Зеленский Военные преступления РФ Война России против Украины Восстановление Украины

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