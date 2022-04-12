Арахамия опроверг заявления России о том, что Украина якобы отошла от своих позиций на переговорах 12 апреля, 20:28 Цей матеріал також доступний українською Члены украинской делегации на переговорах в Стамбуле, Турция, 29 марта 2022 года (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия сообщил в Telegram-канале, что Украина соблюдает Стамбульское коммюнике и не меняла свою позицию на переговорах.

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«Единственное отличие в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Может быть, это и вызвало неверную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса», — уточнил глава фракции Слуга народа.



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Сейчас переговоры продолжаются в онлайн-формате.

Ранее 12 апреля российский диктатор Владимир Путин заявил, что переговорный процесс зашел в тупик после того, как Украина якобы «отошла от договоренностей в Стамбуле». До этого похожие заявления делал глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров.

После переговоров украинской и российской делегаций в Турции 29 марта украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины.



Давид Арахамия рассказал, что Украина хочет видеть гарантами страны Совбеза ООН, в том числе Великобританию, Китай, США, Францию, Турцию, Германию, Польшу и Израиль. Другие страны смогут присоединиться к гарантиям безопасности по своему желанию.



Украина хочет получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны в течение нескольких дней оказать помощь Украине в случае военной агрессии.



Президент Украины заявлял, что представители стран-подписантов могут провести совместную встречу, на которой будут обсуждаться гарантии безопасности.



По словам Подоляка, в отдельном пункте мирного договора предлагается зафиксировать позицию Украины и России в течение 15 лет проводить двусторонние переговоры относительно оккупированного Крыма и Севастополя. Вопрос оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей предлагается обсудить во время встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора. Встреча может состояться, когда делегации закончат работу над документами.



Решение по поводу возможного нейтралитета может быть принято на всеукраинском референдуме. Представители Украины не раз подчеркивали, что не будут выполнять российские ультиматумы и не пойдут на уступки по ключевым вопросам.



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