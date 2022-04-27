Украина пока не готова разрывать связи с Беларусью — Арестович 27 апреля, 02:29 Цей матеріал також доступний українською Алексей Арестович (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в ближайшее время Украина не готова к разрыву связей с Беларусью.

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«Беларусь дает существенные и критически необходимые для нас ресурсы… то же дизтопливо, электричество и так далее. Пока мы не готовы к разрыву этих связей, мы будем их сохранять. В том числе путем осторожной политики в отношении Беларуси. Любой неосторожный шаг на белорусском направлении сейчас кидает [белорусского диктатора Александра] Лукашенко в объятия России…», — сказал он в эфире Euroradio.

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По мнению Арестовича, Украине нужно оставить добрососедские отношения с Беларусью при Лукашенко и после него:

«Я уверен, что Беларусь станет окончательно свободной, и мы, как две свободные страны, выстроим еще более прочные и надежные отношения — и экономические, и гуманитарные, и политические, культурные, информационные и, возможно, даже военные…».

Также в интервью советник главы ОП рассказал о белорусских добровольцах, которые помогают защищать Украину от полномасштабного вторжения России.

«Это одна из самых боеспособных частей Вооруженных Сил Украины. За что могут гордиться белорусы, [так это] за своих земляков на поле боя. Так, как сражаются белорусы, дай бог сражаться многим», — подчеркнул Арестович.

Самопровозглашенный «президент» Беларуси Александр Лукашенко позволил России использовать территорию страны для размещения и перевозки российской военной техники и ракетных ударов по территории Украины. Российские оккупанты наступали на север Украины с территории Беларуси.

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Алексей Арестович говорил, что белорусские партизаны «умудрились испортить железнодорожную сеть», чем осложнили жизнь российским войскам. По его словам, по состоянию на конец апреля страна-агрессор уже очень мало использует белорусскую территорию.

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