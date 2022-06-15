Что будет с оружием. «По количеству пушек в ближайшие месяцы ВСУ не достигнет паритета с врагом» — представитель команды Зеленского 15 июня, 15:02 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Федор Вениславский (Фото:sluga-narodu.com)

«Слуга народа» Федор Вениславский из парламентского комитета нацбезопасности оценил поток тяжелого вооружения в Украину, рассказал, как РФ блокирует эти поставки, а также влияет ли заместитель главы Офиса президента Олег Татаров на антикоррупционные реформы.

Федор Вениславский попал в команду действующего президента по рекомендации непубличного влиятельного покойного юриста Сергея Нижнего, стоявшего у истоков политического стартапа Владимира Зеленского. Доценту университета имени Ярослава Мудрого доверили важную миссию представлять интересы президента в Конституционном суде. А в условиях войны Вениславский как член парламентского комитета по нацбезопасности ведет переговоры с поставщиками тяжелого оружия, совершенствует законодательную базу и даже взялся немного контролировать ВСУ.



Видео дня

ПУШКИ, ИСТРИБИТЕЛИ И ПВО



— Недавно вы заявили о существенном прогрессе в переговорах по предоставлению Украине систем ПВО словами «эта стена уже разрушена». Какие аргументы западных партнеров до сих пор держали эту стену?



— С первых дней войны нам не предоставляли системы, способные поражать вражеские самолеты на расстоянии 100-300 км. Я сказал, что эта стена упала, потому что мы с нашими коллегами по комитету месяц назад начали переговоры с производителями систем ПВО. Эти комплексы способны поражать воздушные цели на подобном расстоянии, в первую очередь ракеты, поражающие военную и гражданскую инфраструктуру. И получили информацию, что эти производители готовы помочь Украине с получением ПВО в среднесрочной перспективе. Возможно, даже через несколько месяцев.



Теперь Минобороны сформулирует точное количество конкретных систем, а эти производители помогут нам их получить. Не буду называть конкретные страны, где расположены эти производства, потому что сразу же российская сторона активно включается и делает все, чтобы Украина не получила никаких образцов вооружения.

Россияне часто блокируют поставки оружия, заключая контакты с западными оборонными предприятиями через третьи страны, чтобы загрузить их работой, но на самом деле не намерены получать эти образцы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.