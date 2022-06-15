Что будет с оружием. «По количеству пушек в ближайшие месяцы ВСУ не достигнет паритета с врагом» — представитель команды Зеленского
Федор Вениславский (Фото:sluga-narodu.com)
«Слуга народа» Федор Вениславский из парламентского комитета нацбезопасности оценил поток тяжелого вооружения в Украину, рассказал, как РФ блокирует эти поставки, а также влияет ли заместитель главы Офиса президента Олег Татаров на антикоррупционные реформы.
Федор Вениславский попал в команду действующего президента по рекомендации непубличного влиятельного покойного юриста Сергея Нижнего, стоявшего у истоков политического стартапа Владимира Зеленского. Доценту университета имени Ярослава Мудрого доверили важную миссию представлять интересы президента в Конституционном суде. А в условиях войны Вениславский как член парламентского комитета по нацбезопасности ведет переговоры с поставщиками тяжелого оружия, совершенствует законодательную базу и даже взялся немного контролировать ВСУ.
ПУШКИ, ИСТРИБИТЕЛИ И ПВО
— Недавно вы заявили о существенном прогрессе в переговорах по предоставлению Украине систем ПВО словами «эта стена уже разрушена». Какие аргументы западных партнеров до сих пор держали эту стену?
— С первых дней войны нам не предоставляли системы, способные поражать вражеские самолеты на расстоянии 100-300 км. Я сказал, что эта стена упала, потому что мы с нашими коллегами по комитету месяц назад начали переговоры с производителями систем ПВО. Эти комплексы способны поражать воздушные цели на подобном расстоянии, в первую очередь ракеты, поражающие военную и гражданскую инфраструктуру. И получили информацию, что эти производители готовы помочь Украине с получением ПВО в среднесрочной перспективе. Возможно, даже через несколько месяцев.
Теперь Минобороны сформулирует точное количество конкретных систем, а эти производители помогут нам их получить. Не буду называть конкретные страны, где расположены эти производства, потому что сразу же российская сторона активно включается и делает все, чтобы Украина не получила никаких образцов вооружения.
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