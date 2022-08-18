Зеленский после переговоров с Эрдоганом и Гутерришем назвал условие переговоров с Россией

18 августа, 20:00
Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш во Львове 18 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Реджеп Эрдоган, Владимир Зеленский и Антониу Гутерриш во Львове 18 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Переговоры Украины со страной-агрессором Россией возможны только при условии, что российские войска покинут незаконно оккупированные украинские территории.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в четверг, 18 августа, после встречи с генсекретарем ООН и президентом Турции, сообщает Суспільне. В этот день во Львове состоялись двусторонние встречи главы украинского государства с Антониу Гутерришем и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также трехсторонний саммит, который продолжался 40 минут.

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Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «сохраняет веру в то, что война закончится за столом переговоров».

Ранее турецкий телеканал A Haber со ссылкой на источники сообщил, что во время переговоров с Зеленским Эрдоган снова предложит организовать его встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Перед этим глава украинского государства подчеркивал, что переговоры невозможны из-за того, что Россия не хочет заканчивать войну.

"…Иметь или искать посредников между страной, которая защищает свою землю, и страной, которая решила ее полностью разрушить… Они нелюди. Какие могут быть посредники между людьми и зверем? Вы не найдете посредников, потому что Россия не хочет заканчивать эту войну", — заявил Зеленский.

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Редактор: Нина Григорская

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