Украина не будет реагировать на сообщения СМИ о словах Трампа про "российский Крым"

Украина не будет реагировать на сообщения о том, что Трамп назвал Крым российским

Министерство иностранных дел Украины заявило, что не будет комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп якобы назвал Крым российским.

Пресс-секретарь МИД Марьяна Беца отметила, что что Украина на сплетни не реагирует, сообщает телеканал 112 Украина.

"Мы не будем реагировать. Во-первых, мы никогда не реагируем на сплетни. Мне известно, что Белый дом не отреагировал, сказав, что эта информация отсутствует у них", - сказала Беца.

Ранее американский портал Buzzfeed сообщал, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 в Канаде заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отказалась подтверждать или опровергать слова Трампа.

"Не знаю о таких ремарках. Я в курсе, что об этом пишут, но не комментирую частные разговоры, в которых я не участвовала", - сказала она.