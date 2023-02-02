Украина гарантирует, что не будет бить западными дальнобойными ракетами по территории России — Резников

2 февраля, 17:08
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Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Украина гарантирует партнерам, что не будет использовать западное оружие для атак на территорию страны-террориста России. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время заседания правительства Украины и Еврокомиссии, сообщает Укринформ.

Резников призвал партнеров как можно быстрее помочь Украине с противоракетной обороной и напомнил, что наша страна хотела бы получить Patriot и SAMP/T при первой возможности вместе с поставкой новых IRIS-T и NASAMS.

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«Если бы у нас была возможность нанести удар на расстоянии 300 км, российская армия не смогла бы обеспечивать оборону и была вынуждена проиграть. Украина готова предоставлять любые гарантии, что ваше оружие не будет вовлечено в атаки на российскую территорию. У нас достаточно целей на временно оккупированной территории Украины и мы готовы координировать цели с нашими партнерами», — заявил министр.

Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Ракеты Украина-ЕС Поставки оружия Поддержка Украины Алексей Резников Война России против Украины

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