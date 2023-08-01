В Офисе президента отреагировали не фейк оккупантов об «атаке на гражданские корабли» в Черном море 1 августа, 16:11 Советник главы ОП Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Украина не атаковала гражданские корабли страны-агрессора России в Черном море, как утверждают представители кремлевского режима. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии агентству Reuters во вторник, 1 августа.

Утром 1 августа в минобороны России распространили фейк о том, что в оккупированном Крыму российские патрульные корабли Сергей Котов и Василий Быков подверглись атаке «тремя морскими безэкипажными катерами», которые, по версии россиян, «были уничтожены».



Видео дня

Через несколько часов минобороны страны-агрессора пожаловалось на, по его версии, атаку на корабли в Черном море, но теперь не военные, а якобы гражданские, которые шли к проливу Босфор.

«Безусловно, подобные заявления российских официальных лиц являются выдумкой и не содержат ни капли правды. Украина не нападала, не нападает и не будет нападать на гражданские суда и любые другие гражданские объекты», — подчеркнул он.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что три грузовых судна, принадлежащие греческой, израильской и турецко-грузинской компаниям, 30 июля прибыли к одному из украинских зерновых терминалов в дельте Дуная.

Портал Милитарный писал, что израильское судно Ams1 первым после российской бомбардировки Рени 25 июля прорвало блокаду оккупантами Черного моря.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, попытавшись оправдать это новыми взрывами на незаконно построенном Крымском мосту. Вместе с тем кремлевский режим отозвал «гарантии безопасности» судоходства в Черном море.



В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — вместе с Турцией и ООН.



Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор работал с 1 августа 2022 года, несмотря на регулярные провокации и угрозы россиян.



19 июля Россия заявила, что будет считать «военными целями» все морские суда, которые направляются в украинские порты.



Минобороны Украины в ответ предупредило, что будет считать все суда, которые направляются в российские порты в Черном море, а также в порты на временно оккупированных территориях, «перевозящими грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками».



Ранее начальница пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк заявляла, что есть признаки, свидетельствующие о подготовке России к блокаде Черного моря.



Она также сообщила, что страна-агрессор может имитировать атаку с иностранного судна в Черном море или удар по самому кораблю в рамках операции под чужим флагом, о чем ранее предупреждали в Госдепе США.

