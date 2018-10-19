Украина начала строительство современного разведцентра европейского уровня

В пятницу, 19 октября, в Украине стартовало строительство обновленной штаб-квартиры внешней разведки.
Об этом сообщили в пресс-службе Совета нацбезопасности и обороны.
По слова секретаря СНБО Александра Турчинова, строительство современного комплекса европейского уровня необходимо, "чтобы руководство государства оперативно реагировало на события, принимая правильные решения".
"Необходима объективная, проверенная, и, главное, своевременно полученная информация. Служба внешней разведки (СВР) уверенно движется в этом направлении. Отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов, серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности", - отметил он.
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