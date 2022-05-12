На восстановление. Украина может взыскать пол триллиона долларов компенсаций с зарубежных счетов России — министр юстиции 12 мая, 19:53 Цей матеріал також доступний українською Денис Малюска, министр юстиции Украины (Фото:Минюст)

В Министерстве юстиции рассчитывают, что Украина сможет получить компенсации с замороженных зарубежных счетов российского Центробанка и «фонда благосостояния».

Об этом рассказал в интервью НВ глава ведомства Денис Малюска.



«Самым многообещающим с точки зрения получения такого рода компенсации из Российской Федерации (РФ) является получение их зарубежных активов. В первую очередь речь идет об активах Центробанка и так называемого „фонда благосостояния“, — это примерно до половины триллиона долларов, которые находятся на счетах в США, Великобритании и в Евросоюзе», — сказал министр.



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По словам Малюськи, сейчас украинское правительство вместе с другими странами нарабатывает механизмы, с помощью которых эти средства можно использовать в качестве компенсаций Украине. Появиться они могут к концу года.



«Возможно за более длительный или более короткий период. Нам сложно спрогнозировать, потому что нужно найти консенсус — одинаковое видение каждой буквы, каждой запятой от целого ряда государств — по поводу размещения средств РФ или приближенных к ней лиц», — добавил Малюска.

Полный текст интервью можно прочесть по ссылке .

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