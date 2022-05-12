На восстановление. Украина может взыскать пол триллиона долларов компенсаций с зарубежных счетов России — министр юстиции

12 мая, 19:53
Цей матеріал також доступний українською
Денис Малюска, министр юстиции Украины (Фото:Минюст)

Денис Малюска, министр юстиции Украины (Фото:Минюст)

Автор: Наталья Роп

В Министерстве юстиции рассчитывают, что Украина сможет получить компенсации с замороженных зарубежных счетов российского Центробанка и «фонда благосостояния».

Об этом рассказал в интервью НВ глава ведомства Денис Малюска.

«Самым многообещающим с точки зрения получения такого рода компенсации из Российской Федерации (РФ) является получение их зарубежных активов. В первую очередь речь идет об активах Центробанка и так называемого „фонда благосостояния“, — это примерно до половины триллиона долларов, которые находятся на счетах в США, Великобритании и в Евросоюзе», — сказал министр.

Видео дня

По словам Малюськи, сейчас украинское правительство вместе с другими странами нарабатывает механизмы, с помощью которых эти средства можно использовать в качестве компенсаций Украине. Появиться они могут к концу года.

Читайте также:

Денис Малюська (Фото:Denis Malyuska/Facebook) По самому оптимистичному сценарию, Украина может получить репарации от России до конца лета — Малюська

«Возможно за более длительный или более короткий период. Нам сложно спрогнозировать, потому что нужно найти консенсус — одинаковое видение каждой буквы, каждой запятой от целого ряда государств — по поводу размещения средств РФ или приближенных к ней лиц», — добавил Малюска.

Полный текст интервью можно прочесть по ссылке .

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Министерство юстиции Украины Репарации Российско-украинская война Денис Малюська

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X