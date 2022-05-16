В посольстве США заявили, что Украина может вступить в НАТО и без ПДЧ

16 мая, 12:37
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В посольстве США пояснили, что, если страна соответствует требованиям, то выполнять ПДЧ не обязательно (Фото:Reuters/Pascal Rossignol)

В посольстве США пояснили, что, если страна соответствует требованиям, то выполнять ПДЧ не обязательно (Фото:Reuters/Pascal Rossignol)

Украина может вступить в Североатлантический альянс без выполнения Плана действий по членству по примеру Финляндии и Швеции, считают в посольстве США.

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По словам руководителя дипмиссии Кристин Квин, американские власти остаются привержены политике открытых дверей.

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«План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я не называла бы это сокращенной процедурой. ПДЧ — это механизм, позволяющий государству достичь требований. И если какое-то государство уже отвечает всем требованиям, то ПДЧ становится ненужным», — пояснила она в интервью Европейской правде.

В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее заявила, что Украина не откажется от намерения стать членом НАТО, несмотря на обсуждение гарантий безопасности на мирных переговорах с РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   США НАТО Российская агрессия Швеция Финляндия Украина Война России против Украины

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