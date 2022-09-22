Вопрос торга и понимания. Возможно ли реализовать украинскую формулу мира в ООН — отвечает политолог 22 сентября, 19:23 Эксклюзив НВ Обращение Владимира Зеленского к Генассамблеи ООН, 21 сентября 2022 года (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Украина, так или иначе, должна озвучить свои проекты по реформированию ООН и в перспективе попытаться стать не только одним из государств-учредителей организации, но и государством ее реформатором, рассказал Радио НВ Николай Давыдюк, политолог.

Предложение Украины и трибунал над Путиным

«Я думаю, что его нужно было озвучить, но как и многие выступления в ООН они проходят ну очень часто мимо. Понятно, что громче всего услышат выступление Байдена и все, что вокруг этого. Остальные страны, возможно, не такие [интересные]. Но учитывая ту ситуацию, которая есть в нашей стране, выступление Украины было явно в тройке наиболее услышанных и цитируемых», — сказал Давидюк.

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К тому же, по мнению политолога, Украине предстоит работать над созданием двух институтов: трибунала над российским диктатором Путиным и фондом, который поможет с восстановлением страны после агрессии РФ за счет ее правительства.

«Трибунал нужно создавать, но нужно говорить не просто для военных преступников и оккупантов, а для Путина. Это должен быть путинский трибунал. Вот самое главное: нам нужно создать трибунал для Путина, это первая вещь. А вторая — о чем мы должны говорить — фонд восстановления Украины за счет российского правительства, путинской семьи и российских олигархов. Вот это две институциональные вещи, которые сегодня мы должны создать», — добавил он.

Давидюк отметил, что следует понимать временность этих институций, но именно ООН может стать одним из инструментов на пути их создания. Кроме того, у Украины есть шанс стать не только государством-основателем, но и государством-реформатором организации.

«Да, это будут временные институты, возможно, им лет 5 понадобится, чтобы выполнить свою функцию, но мы должны это создать и ООН может быть как раз одним из таких инструментов. Второе дело: мы видели большое скопление людей, протестовавших возле [штаб-квартиры] ООН, требуя исключить Россию из Совбеза и об этом, кстати, Байден говорил, что они нарушают Устав ООН и говорили другие представители, что Россия не совсем правомерно находится в Совбезы. Потому что сама стала террористом по факту.

И те злодеяния, которые она совершает, как раз не украшают ООН, а наоборот ведут к ее упадку, исчезновению или возможному переформатированию. Я думаю, что Украина как один из учредителей ООН может стать не только одним из учредителей, а инициаторов реформирования ООН, так как сегодня этот институт — не работает", — продолжил политолог.

Наличие государства-террориста в Совбезе ООН

«Вопрос торга и понимания. Например, так же как и Россия — мог сидеть Иран, или Ирак, но по определенным причинам они там не сидят. Там тоже были заинтересованные страны, свои большие силы, которые могли бы за этим смотреть и что-то хотеть. Единственный аргумент России — это ее ядерное оружие. Но так, как себя ведет РФ, это два аргумента против того, чтобы она была в Совбезе. Она ведет себя как террорист: безответственно и постоянно запугивая и играя на повышенных ставках. И Байден заявил, что любое использование ядерного оружия все равно приведет к последствиям», — считает Давидюк.

По его мнению, несмотря на угрозы Путина ядерным оружием, на Западе уже прозвучали заявления, что за этим последует ответ.

«Путин думал, что если он стреляет ядерным оружием, то никто в ответ стрелять ядерным оружием не будет — потому что он сначала использует тактическое, а если в него выстрелят тактическим, то он использует стратегическое. Ему сказали, что окей — потопим твой флот. И Путин задумался, потому что ракета точно так же может прилететь в Ново-Огарево, ракета может прилететь в любое другое место, где находится он, близкие ему люди, генералы, или кто-либо другой.

Я думаю, что Путину понизили ставки от угроз ядерным оружием до «ответного ответа», но продемонстрировали, что нанесенный удар может быть сильнее, чем он этого ожидает. Плюс заявление премьер-министра Британии Лиз Трасс, которая сказала, что путинская игра шантажом Запада ядерным оружием не сработает", — подытожил политолог.

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