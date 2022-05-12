Наказать за преступления. Украина может создать международный трибунал, который позволит осудить Путина заочно — Малюська

12 мая, 20:31
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Денис Малюська (Фото:Denis Malyuska/Facebook)

Денис Малюська (Фото:Denis Malyuska/Facebook)

Автор: Наталья Роп

Украина сейчас работает над созданием международного трибунала, который будет рассматривать дела по преступлению агрессии России.

Об этом рассказал в интервью НВ министр юстиции Денис Малюска.

По его словам, созданием трибунала занимается Министерство иностранных дел.

«Проблема с этим преступлением агрессии в том, что Россия не ратифицировала Римский устав, поэтому нет суда, который бы мог наказать и вынести приговор за него [за это преступление]. Но это не мешает нам такой суд создать по отдельному международному договору. Вот создание такого трибунала тоже очень хорошая перспектива для того, чтобы получить решение о лишении свободы Путина и его высшего окружения”, - заявил министр.

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Он не исключил, что с помощью этого трибунала можно будет выносить приговоры по поводу российского руководства заочно.

"Это все зависит от международно-правового договора, которым он будет создан", - добавил он.

Полный текст интервью можно прочесть по ссылке .

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Теги:   Владимир Путин Министерство юстиции Украины Гаага Международный трибунал Российско-украинская война Денис Малюська

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