Украина может получить томос об автокефалии УПЦ в осязаемом будущем - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Украина может получить томос об автокефалии Украинской православной церкви в осязаемом будущем.

Об этом министр сказал в интервью 5 каналу, передает Интерфакс-Украина.

"И в конце концов этот томос будет передан новой церкви в осязаемой перспективе. Я также над этим работаю.... Если честно, я считаю, что у нас есть реальный шанс именно сейчас", - сказал он.

Министр отметил, что процесс формирования единой церкви в Украине будет независимым.

"Для нас этот томос, конечно тут есть политика, тут есть путь к дальнейшей независимости, но это очень важно для всех верующих, которым в российской церкве рассказывают, что "вы неправильные", "вы неканоничные", "вы ходите в неправильную церковь". Важно, что они не будут чувствовать эту пропаганду", - добавил Климкин.

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17 апреля президент Петр Порошенко обратился к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с официальным обращением о создании в Украине единой и независимой Православной церкви путем предоставления автокефалии.

22 апреля Вселенский Патриархат рассмотрел обращение от иерархов Украинской православных церквей и власти Украины и начал рассмотрение вопроса о предоставлении Украинской церкви Томоса об автокефалии. Вопрос должны обсудить с сестринскими церквями.

УПЦ Московского патриархата дважды раскритиковала эту инициативу. В то же время один из лидеров УПЦ МП митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Драбинко публично поддержал предоставление автокефалии украинской церкви.