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Украина, Молдова и Грузия создали платформу для реинтеграции территорий и противодействия РФ

Сегодня, 10:05
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Среди прочего, подписанный документ предусматривает противодействие кремлевской пропаганде

Фото: mtot.gov.ua

В среду, 19 декабря, в Тбилиси Украина, Молдова и Грузия подписали меморандум о создании трехсторонней межведомственной платформы для реинтеграции территорий, находящихся вне контроля государств.

Об этом сообщили в пресс-службе Министрства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

С украинской стороны документ подписал глава ведомства Вадим Черныш, а с молдавской и грузинской вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Кристина Лесник и госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

Меморандум, в частности, предусматривает обмен опытом в сфере соблюдения прав человека, противодействие кремлевской пропаганде и информационной войне, а также установление и поддержание связей с населением, проживающим на временно оккупированных территориях.

"Если действовать всем вместе, соединив наши усилия, политика, которую проводит Российская Федерация будет неэффективной. На международной арене уже никто не поддерживает Россию, так же как и не верят ее громким заявлениям", - отметил Черныш.

Теги:   Оккупированные территории Реинтеграция Донбасса Украина Молдова Российская агрессия Грузия

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