Украина, Молдова и Грузия создали платформу для реинтеграции территорий и противодействия РФ Сегодня, 10:05 421 Цей матеріал також доступний українською Среди прочего, подписанный документ предусматривает противодействие кремлевской пропаганде Фото: mtot.gov.ua

В среду, 19 декабря, в Тбилиси Украина, Молдова и Грузия подписали меморандум о создании трехсторонней межведомственной платформы для реинтеграции территорий, находящихся вне контроля государств.

Об этом сообщили в пресс-службе Министрства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

С украинской стороны документ подписал глава ведомства Вадим Черныш, а с молдавской и грузинской вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Кристина Лесник и госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

Меморандум, в частности, предусматривает обмен опытом в сфере соблюдения прав человека, противодействие кремлевской пропаганде и информационной войне, а также установление и поддержание связей с населением, проживающим на временно оккупированных территориях.

"Если действовать всем вместе, соединив наши усилия, политика, которую проводит Российская Федерация будет неэффективной. На международной арене уже никто не поддерживает Россию, так же как и не верят ее громким заявлениям", - отметил Черныш.