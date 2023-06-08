Федоров рассказал о планах для ускорения разминирования Украины 8 июня, 19:07 Предупреждение о заминировании в Снигиревке Херсонской области (Фото:REUTERS/Viktoriia Lakezina)

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время мероприятия Большой день с NV. Диалоги о восстановлении Украины рассказал о планах для ускорения разминирования Украины.

По словам Федорова, он недавно был в Академии наук, чтобы посмотреть два-три беспилотника для разминирования.

«Мы планируем на следующей неделе уже сделать первый полигон, где будут беспилотники для разминирования. Я думаю, там будет где-то 10−12 производителей, мы посмотрим», — рассказал министр.

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По его словам, вопросом разминирования занимается первая вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.

«Я знаю план, который она разрабатывает. Там будет точно решение об открытии рынка для того, чтобы многие компании могли этим заниматься, а не монополизация государства. И как раз там будет задача нам стимулировать развитие компаний. которые будут заниматься этим процессом», — сообщил Федоров.

Министр цифровой трансформации пообещал максимально много грантов для производителей беспилотников для разминирования, контрактирование государством прототипов и предсерийного производства.

«Будем смотреть, кто будет ключевым стейкхоледером. Наша задача сейчас посмотреть вообще на продукты и дать хотя бы начальное финансирование. Будет ли это государственная программа с таким бюджетом, как по БПЛА, пока не могу сказать. Я думаю, что также безвозвратно будет, другого выхода у нас не будет», — отметил он.

Федоров также рассказал, что сейчас согласовывается постановление об открытии создания бизнесом полигонов после получения разрешения и регистрации.

«Я думаю, что это будет большой инфраструктурный проект и много таких полигонов будет. Потому что сегодня проблема для производителей остается: хотя мы сделали полигон, но там мы не можем ничего взрывающегося делать. И поэтому будет возможность делать такие полигоны как бизнес. Открытие таких возможностей — и для разминирования, и для создания техники — единственный путь нашей страны», — сказал он.