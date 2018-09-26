Украина и Уругвай подписали соглашение о безвизовом режиме

Соглашение о безвизе с Уругваем подписали в присутствии Петра Порошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его уругвайский коллега Луис Альмагро подписали соглашение об установлении безвизового режима между странами.

О подписании соглашения в присутствии президента Украины Петра Порошенко сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter.

"Еще с одной страной установлен безвизовый режим. В присутствии президента в здании Генассамблеи ООН подписано соглашение об этом с Уругваем", - написал он.

Как сообщалось, Украина также ведет переговоры о безвизе с Перу и Колумбией.