19 ноября 2018, понедельник

Украина и США обсуждают новые поставки оружия – Климкин

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Западное вооружение оказало большое влияние на поле боя в Украине, сказал Климкин

Западное вооружение оказало большое влияние на поле боя в Украине, сказал Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что Киев и Вашингтон ведут дискуссии относительно поставок нового оборонительного оружия.

Об этом он сказал интервью Defence News.

"Мы ведем дискуссии с США относительно новых единиц военной техники", - сказал Климкин, отказавшись предоставлять какие-либо уточнения.

Глава украинского МИД отметил, что западное вооружение оказало большое влияние на поле боя в Украине.

"Эти дискуссии продолжаются постоянно, поскольку Javelin были важны психологически. Мы заметили, что россияне отвели свои танки вглубь оккупированных территорий… опасаясь, психологически и физически, что такое противотанковое оружие может быть использовано в случае российской провокации", - добавил он.

При этом Климкин убежден, что Украине необходимо развивать собственные военно-морские возможности.

Напомним, 16 ноября 2017 Сенат США проголосовал за утверждение оборонного бюджета на 2018 год, который, в частности, предусматривает выделение $350 миллионов на оборонные нужды Украины.

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Кроме того, Вашингтон также одобрил план по предоставлению ВСУ оборонительного вооружения, которое включает противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Весной 2018 года США доставили в Украину эти противотанковые ракетные комплексы, а в мае состоялись их первые испытания.

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