Украина и Катар договорились о безвизе

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Украинцы смогут находиться на территории Катара до 90 дней

Украинцы смогут находиться на территории Катара до 90 дней

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующее решение было принято по результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Это дает больший вес украинскому паспорту. Это означает еще большее уважение к украинцам. И будут созданы уникальные туристические возможности для украинцев в ​​Катаре и планируется большое количество катарцев (которые посетят Украину - ред.)", - подчеркнул Порошенко.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Катара, пользующиеся паспортами для выезда за границу, действительными не менее 6 месяцев с даты въезда в государства другой стороны, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на ее территории сроком до 90 дней в течение 180 дней.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове