Украина и Катар договорились о безвизе

Украина и Катар подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.

Соответствующее решение было принято по результатам переговоров президента Украины Петра Порошенко и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Это дает больший вес украинскому паспорту. Это означает еще большее уважение к украинцам. И будут созданы уникальные туристические возможности для украинцев в ​​Катаре и планируется большое количество катарцев (которые посетят Украину - ред.)", - подчеркнул Порошенко.

Соглашение предусматривает, что граждане Украины и граждане Катара, пользующиеся паспортами для выезда за границу, действительными не менее 6 месяцев с даты въезда в государства другой стороны, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на ее территории сроком до 90 дней в течение 180 дней.