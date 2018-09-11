Украина и канадская провинция Альберта обсудили перспективы экономического сотрудничества

Климкин в рамках рабочего визита в Канаде

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в рамках рабочего визита в Канаду обсудил с руководством провинции Альберта международное сотрудничество и бизнес-контакты.

Как сообщается на сайте МИД, Климкин провел рабочие встречи с Министром науки и спорта Канады Кирсти Данкан, лейтенант-губернатором провинции Лоис Митчелл, премьером провинции Альберта Рейчел Нотли, мэром Эдмонтона Доном Айвсоном.

"Одной из приоритетных тем во время встреч было обсуждение перспектив экономического сотрудничества и оживление контактов между Альбертой и отечественными предприятиями, особенно в контексте Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой", - говорится в сообщении.

Климкин обсудил вопросы консолидации канадской поддержки Украины в борьбе с российской вооруженной агрессией с лидерами украинских общественных организаций Западной Канады.

Напомним, 8 сентября в Канаде в Эдмонтоне - столице канадской провинции Альберта - открыли Генеральное консульство Украины.