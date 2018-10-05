Украина и Грузия окончательно разрешили поездки по ID-паспортам

Украина и Грузия подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований, которое позволит гражданам обеих стран путешествовать по ID-паспортам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Вместе с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований. Наши граждане смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортам Украины", - заявил он.

В соответствии с соглашением, граждане Украины могут находиться на территории Грузии (и наоборот) без виз в течение 90 дней (ежегодно) на основании внутренних паспортов в форме ID-карты с бесконтактным электронным носителем.

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До этого действовал договор о безвизовых поездках граждан от 31 марта 1999 года. Поездки осуществлялись на основании загранпаспортов.