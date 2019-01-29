Украина и Франция подписали договор, позволяющий решить ключевую проблему Мариуполя
В рамках
реализации плана по восстановлению инфраструктуры Донбасса Украина и Франция
подписали кредитное соглашение по проекту обновления системы водоснабжения
Мариуполя.
Об этом сообщили
в пресс-службе украинского правительства.
Как отмечается, целью этого договора является обеспечение около полумиллиона жителей Мариуполя качественной водой и минимизация ее потери, что станет решением одной из ключевых проблем города.
Средства в
размере 64 млн евро правительство Франции предоставляет Украине на 30 лет с
10-летним льготным периодом и по ставке 0,08% годовых.
Указанная сумма
составляет около 65% стоимости реализации проекта. Остальные же средства на эти
цели будут обеспечены из других источников.
В рамках данного проекта в Мариуполе будут построены новые фильтровальные станции и водозаборы.
Кроме того, специалисты
обновят устаревшие сети и введут новые формы управления водными ресурсами
города.