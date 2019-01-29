Украина и Франция подписали договор, позволяющий решить ключевую проблему Мариуполя Сегодня, 12:55 1084 Цей матеріал також доступний українською donbass.comments Франция для улучшения водоснабжения Мариуполя выделит Украине кредит в 64 млн евро donbass.comments

В рамках реализации плана по восстановлению инфраструктуры Донбасса Украина и Франция подписали кредитное соглашение по проекту обновления системы водоснабжения Мариуполя.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского правительства.

Как отмечается, целью этого договора является обеспечение около полумиллиона жителей Мариуполя качественной водой и минимизация ее потери, что станет решением одной из ключевых проблем города.

Средства в размере 64 млн евро правительство Франции предоставляет Украине на 30 лет с 10-летним льготным периодом и по ставке 0,08% годовых.

Указанная сумма составляет около 65% стоимости реализации проекта. Остальные же средства на эти цели будут обеспечены из других источников.

В рамках данного проекта в Мариуполе будут построены новые фильтровальные станции и водозаборы.

Кроме того, специалисты обновят устаревшие сети и введут новые формы управления водными ресурсами города.