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Украина готовится прекратить действие еще около 40 договоров и соглашений с Россией - Ирина Луценко

Сегодня, 13:29
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Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко

Фото: Ірина Луценко via Facebook

Украина готовится к процедуре прекращения действия около 40 договоров и соглашений с Российской Федерацией, сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко.

"На сегодняшний день Украина уже прекратила действие 48 договоров и других нормативных документов, про это заявлял и министр [иностранных дел Павел] Климкин в своих интервью. И сегодня готовится около 40 документов, начиная от договоров двухсторонних, заканчивая меморандумами, простыми министерскими соглашениями, для того, чтобы прекратить их действие", - сказала она в эфире Радио НВ.

По ее словам, в настоящий момент "проводится инвентаризация" 450 документов, регулирующих отношения между Украиной и Россией. В то же время она подчеркнула, что каждый документ будет анализироваться на предмет того, можно ли его использовать в международных инстанциях в качестве доказательства нарушения Российской Федерацией договоренностей и агрессии против Украины. 

Напомним, что 6 декабря Верховная Рада проголосовала за прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.

Договор будет прекращен на основании статьи 40 документа, согласно которой до истечения десятилетнего периода сторона может письменно заявить о своем желании прекратить его действие.

Теги:   Радио НВ Ирина Луценко Договор

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