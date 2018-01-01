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Украина готовит иск в Международный суд ООН из-за агрессии РФ в Азовском море - Порошенко

Сегодня, 02:45
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Петр Порошенко

Фото: пресс-служба президента Украины

Украина готовит иск в Международный суд Организации Объединенных Наций в связи с агрессией России против суверенного Украинского государства в Азовском море.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV.

"Были мною даны поручения министру иностранных дел для обеспечения соответствующей консульской помощи, были обращения в ЕСПЧ и готовится иск в Международный суд Организации Объединенных Наций в связи с актом агрессии в отношении ответственности Российской Федерации за агрессию против нашего государства", - отметил Порошенко, комментируя ситуацию с захватом Россией украинских моряков в Азовском море.

Президент подчеркнул, что, согласно резолюции ООН, на Азове состоялась именно агрессия РФ против Украины. Он также подчеркнул, что незаконно захваченные россиянами, которые уже не прятались "за зелеными человечками", украинские моряки являются военнопленными.

Вместе с тем глава государства заверил, что власть с первых минут обстрела украинских судов россиянами на Азовском море прилагала максимум усилий для того, чтобы спасти моряков.

Российские силовики захватили два малых бронированных артиллерийских катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы". Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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После событий в Керченском проливе президент Украины ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Военное положение: текст документа

Военное положение в Украине: все, что нужно знать

Теги:   Украина Иск Международный суд ООН Петр Порошенко Россия

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