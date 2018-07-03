Украина готова рассмотреть включение Вышинского в списки на обмен – Геращенко

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила о готовности рассмотреть вопрос включения главного редактора ресурса РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в списки на обмен.

Как сообщает Интерфакс-Украина, об этом Геращенко сказала в эфире программы Свобода слова на канале ICTV.

"Фамилия Вышинского никогда не звучала ни в Минске, ни в каких-либо других форматах – нигде. Если Российская Федерация мечтает получить себе своего пропагандиста с тремя орденами за взятие Крыма, она должна сделать соответствующее предложение украинской стороне. И мы с радостью его рассмотрим", - заявила Геращенко.

Ранее Геращенко озвучила имена и фамилии 23 осужденных или арестованных в Украине граждан РФ, которых Киев готов передать Москве для освобождения украинских политзаключенных.

В данный момент в России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.

Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и остальных украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.

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Кирилла Вышинского задержали в Киеве 5 мая. Оперативники СБУ зафиксировали, что весной 2014 года Вышинский поехал в Крым, где по заданию российского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку оккупации полуострова. За это президент России Владимир Путин закрытым указом наградил гражданина Украины Вышинского медалью "за заслуги перед отечеством".

Кроме того, по данным следствия, после возвращения в Киев он привлек своих подчиненных к выпуску материалов, пропагандирующих террористические организации "Л/ДНР".

Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

До 13 июля Вышинский находится под арестом.