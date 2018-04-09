Украина готова платить пенсии на оккупированном Донбассе через Красный Крест

Правительство Украины готово выплачивать пенсии на оккупированных территориях через Красный крест, заявил в интервью DW председатель Донецкой области Павел Жебривский.

"Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать", - рассказывает Жебривский.

Пенсионерам из оккупированного Донбасса приходится регулярно пересекать линию фронта, чтобы проходить обязательную идентификацию в Ощадбанке и не потерять украинские пенсии.

"Но как по-другому? На той территории украинских банков нет. Государство Украина сохраняет свои обязательства платить пенсии, но хочет видеть, кому платит, что выплата идет именно тому человеку. Жив ли этот человек или нет? Есть ли банковская карта, или отобрали боевики?" - отметил Жебривский.

По его данным, сейчас около 300-350 тысяч человек в Донецкой области не получают украинские пенсии, в том числе те, кто физически не имеет возможности передвигаться.

Напомним, в конце 2017 Жебривский сообщил, что жителям поселка Гладосово в Донецкой области выплатят пенсии за три года - за весь период, в течение которого люди не получили никаких социальных выплат.