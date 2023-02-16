Зеленский провел заседание Ставки и назвал приоритет на ближайшее время

16 февраля, 22:38
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в четверг, 16 февраля, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

В вечернем обращении глава государства рассказал, что в Ставке участвовали все командующие оперативных направлениях. На заседании заслушали информацию о ситуации и перспективах на каждом направлении, обсудили поставки оружия и боеприпасов, подготовку защитников Украины, планы и возможности врага и «потенциал украинского ответа».

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«Держать ситуацию на фронте и готовиться к любым эскалационным шагам врага — это приоритет в ближайшее время. Продвигаться в дальнейшем освобождении нашей земли — приоритет, который тщательно готовим», — подчеркнул Зеленский.

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Ранее президент заявил в интервью BBC, что новое наступление российских оккупантов уже началось, и украинские защитники будут отражать российские атаки, пока не смогут начать контрнаступление.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Агрессия РФ Владимир Зеленский Война России против Украины Ставка верховного главнокомандующего

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