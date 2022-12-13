«Готовимся к разным сценариям». Шмыгаль прокомментировал возможность длительного блэкаута и отсутствия отопления 13 декабря, 13:28 Украина готовится к длительному блэкауту и отсутствию отопления (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украина готовится к разным сценариям прохождения зимы, которые в том числе учитывают вероятное долгосрочное отсутствие электроэнергии и отопления в некоторых регионах.

Об этом во время международной конференции Солидарность с украинским народом в Париже заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Намерение России погрузить Украину во тьму — это вызов для цивилизованного мира. Мы не сомневаемся, что мир не допустит, чтобы эти кровожадные террористические планы России воплотились в жизнь. Мы готовимся к разным сценариям, одним из которых может стать долгосрочное отсутствие света или тепла в отдельных регионах страны», — сказал он.

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По его словам, власти и Силы обороны понимают, что Россия точно продолжит террористические атаки и не откажется от своих намерений разрушить украинскую энергосистему, однако украинцы мужественно держат этот удар.

Шмыгаль сообщил, что за два месяца планомерных атак ракетами и дронами агрессору удалось повредить около 50% украинской энергосистемы.

Ранее в ДТЭК заявляли, что на восстановление энергетических объектов до довоенного уровня нужны годы и миллиарды гривен.

