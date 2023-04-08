«Мощный список». Зеленский анонсировал новые санкции против людей, работающих на агрессию РФ 8 апреля, 00:16 Владимир Зеленский (Фото:president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в пятницу, 7 апреля, заявил, что Украина готовит новые санкции против людей, работающих на агрессию страны-террориста РФ.

По словам главы государства, «мощный санкционный список» готовит аппарат Совета нацбезопасноти и обороны вместе с Кабинетом министров.



Зеленский также рассказал, что провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором основное внимание уделили боям за Бахмут и Авдеевку, Луганскую область и каждое направление, где оккупанты пытаются сломить оборону Украины. Отдельно участники Ставки обсудили подготовку новых бригад, поставки боеприпасов и оружия.

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«Я благодарю каждого солдата, сержанта, офицера и генерала, которые противостоят этому. Те, кто обеспечивает Украине стойкость — всему государству — именно там, в боях в самых горячих точках передовой», — сказал он.

Президент добавил, что подписал указы о государственных наградах для 771 защитника. Всего с начала полномасштабного вторжения государственных наград были удостоены более 43,5 тысяч защитников Украины.

1 апреля Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 273 физических и 380 юридических лиц, в том числе экс-президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева, совета федерации РФ, иранского Корпуса стражей Исламской революции и других.

