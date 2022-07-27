«Рука не дрогнет». Данилов прокомментировал возможность ударов по военным объектам в России

27 июля, 22:48
Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

В случае необходимости у руководства Украины хватит «политической воли», чтобы уничтожить военные цели на территории России, — об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона в среду, 27 июля.

Ведущая спросила у Данилова, хватит ли у руководства Украины политической воли ликвидировать военные цели на территории России, которые наносят удары по Украине.

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"…Наши партнеры считали, что у нас не хватит воли защищать свою землю. Мы доказали всему миру, что такая воля у нас есть. И, если будет нужно, поверьте, ни у кого рука не дрогнет подписать то, что нужно подписать, для того, чтобы объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение", — ответил он.

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Данилов добавил, что аппарат СНБО с 24 февраля отслеживает все ракетные удары России по территории Украины и их последствия. Он подчеркнул, что 74% попаданий не имеют никакого отношения к военным и военной инфраструктуре. Это гражданские объекты, среди которых школы, больницы, ТРЦ и дома культуры.

Президент Владимир Зеленский в июне заявил, что Украина не собирается наносить удары по территории России и не обстреливает гражданские кварталы, несмотря на регулярную ложь кремлевских пропагандистов. Глава государства подчеркивал, что Украина никогда не использовала оружие, чтобы атаковать Россию — наша страна использует его для защиты от агрессора.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   СНБО Алексей Данилов Война России против Украины

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